Дикий хищник подошел близко к людям в московском парке и попал на видео
Дикая лиса подошла к людям в парке на юго-западе Москвы.
Дикая лиса подошла близко к людям в московском парке на юго-западе города и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
«В лесопарке заметили дружелюбную лису, которая совсем не боится людей», — подписали ролик администраторы канала.
«Ну на бешеную она не похожа. А вот токсоплазма 100 процентов», «Здоровые лисы никогда не подойдут к человеку! Бешенство лишает их чувства страха», «Она либо ручная, либо чем-то болеет», «И где она не боится? У нас такие толпами лазают так же. Они ходят близко, но это не значит, что они прям не боятся», — прокомментировали ролик юзеры.
Ранее стало известно о возможности встретить диких животных в центре Москвы. Сделать это можно в парке «Зарядье», где часто видят сов и лис.