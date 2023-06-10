Дикий хищник подошел близко к людям в московском парке и попал на видео

Дикая лиса подошла близко к людям в московском парке на юго-западе города и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

«В лесопарке заметили дружелюбную лису, которая совсем не боится людей», — подписали ролик администраторы канала.