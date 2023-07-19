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14:58, 19 июля 2023
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Стало известно о влиянии водных процедур на здоровье медведя Диксона

Директор Московского зоорапка рассказала о влиянии купаний на подвижность лап Диксона.

Стало известно о влиянии водных процедур на здоровье медведя Диксона

Купание белого медведя Диксона в холодном бассейне попало на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Она рассказала о влиянии таких процедур на здоровье спасенного животного, в частности на подвижность его задних лап.

«Пребывание в воде оказывает благотворное влияние на организм медведя, снимает напряжение в мышцах и стимулирует большую подвижность», — рассказала Акулова.

Директор зоопарка уточнила, что в последнее время Диксон по собственному желанию проводит в воде много времени. При этом движения его задних конечностей зоологи наблюдают все чаще.

Ранее зоологи научили медведя Диксона подтягиваться за едой.