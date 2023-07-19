Стало известно о влиянии водных процедур на здоровье медведя Диксона

Купание белого медведя Диксона в холодном бассейне попало на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Она рассказала о влиянии таких процедур на здоровье спасенного животного, в частности на подвижность его задних лап.

«Пребывание в воде оказывает благотворное влияние на организм медведя, снимает напряжение в мышцах и стимулирует большую подвижность», — рассказала Акулова.