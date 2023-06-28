Медведь Диксон попал на видео во время игры с мячом в бассейне

Медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, устроил заплыв в бассейне и попал на видео, которое опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах медведь находится по шею в воде и играет с большим мячом. Далее его что-то привлекло на дне бассейна, и он ныряет под воду.