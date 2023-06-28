Медведь Диксон попал на видео во время игры с мячом в бассейне
Медведь Диксон устроил заплыв с мячом в бассейне в Московском зоопарке.
Медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, устроил заплыв в бассейне и попал на видео, которое опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
На кадрах медведь находится по шею в воде и играет с большим мячом. Далее его что-то привлекло на дне бассейна, и он ныряет под воду.
«Диксон, ты действительно всегда на высоте во всех своих активностях», «Такой смешной», «Какой красавец. Не налюбуешься. Счастья тебе, Диксуленька», «Молодчинка Диксон. Очень активный в воде: и плавает и ныряет и дно исследует наш пушистый водолаз», «Плавай больше, милый мишка, укрепляй ножки», «Как мило и как радостно за Диксона, ему приятно в водичке плескаться», — написали поклонники Диксона.
В Московский зоопарк медведя перевезли в начале сентября 2022 года. На острове Диксон на Крайнем Севере хищник получил огнестрельное ранение. Тогда ему диагностировали паралич нижних конечностей. Спустя несколько недель начал делать успехи на занятиях с реабилитологами, но до сих пор проходит восстановление.
Ранее медведь Диксон в Московском зоопарке научился делать трюки.