«Дискотека 30+» в столичном парке попала на видео. Соответствующий ролик опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте». На танцплощадке музея-заповедника «Царицыно» пенсионеры станцевали «Рио-Риту».

«Танцы и романтика в "Царицыно"», — подписал ролик автор, снявший на камеру москвичей на танцевальной площадке. На видео запечатлены пары пожилых россиян, которые танцевали под «Рио-Риту», мелодию композитора Энрике Сантеухини, популярную в 1930-е годы.

«Как в старые добрые времена!», «Дискотека 30+! Милота же», — восхитились фолловеры сообщества.

Ранее были названы любимые развлечения московских детей в 1930-х.