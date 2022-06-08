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Опубликован дизайн новых упаковок «Макдоналдса»

Опубликован дизайн новых упаковок «Макдоналдса»
Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Фотографии дизайна новых упаковок бывшей сети «Макдоналдс» опубликовали «Известия». Рестораны фастфуда возобновят работу в России под новым брендом, поэтому некоторые названия популярных блюд будут изменены.

Бургеры «Филе-О-Фиш», «Роял» и «Макчикен Премьер» станут «Фиш Бургером», «Грандом» и «Чикен Премьером» соответственно. «Чикен Макнаггетс» переименуют в «Наггетс», а «Макмаффин» — в «Маффин». Новые наименования укажут на упаковках. Кроме того, с обновленных коробок уберут некоторые декоративные элементы и логотипы «Макдоналдса». По данным издания, конструкция упаковок при этом останется прежней.

Ранее СМИ опубликовали согласованное меню обновленного «Макдоналдса». Из него следует, что многие привычные позиции сохранятся в ассортименте.

Первые 15 точек сети откроются в Москве и Подмосковье 12 июня под новым названием.

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