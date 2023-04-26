Москвичам рассказали о погоде на длинных выходных

Пасмурную погоду в Москве на предстоящих длинных выходных спрогнозировал в беседе с «Известиями» руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По прогнозам синоптика, 29 апреля в столице ожидается облачная погода с температурой до плюс 15 градусов. 30 апреля в городе сохранится пасмурная погода, похолодает до плюс 14 градусов тепла. В понедельник, 1 мая, характер погоды не изменится, температура воздуха опять поднимется до плюс 15 градусов.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что парковка на майские праздники станет бесплатной в городе.