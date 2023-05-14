Москвичам пообещали до 25 градусов тепла на неделе

До 25 градусов тепла пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с РИА Новости он рассказал, что максимальная температура ожидает жителей столицы уже в четверг, 18 мая.

Метеоролог сообщил, что в среду, 17 мая, температура в городе будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. Но уже в четверг, 18 мая, столбики термометров достигнут отметки 20-25 градусов тепла. Такая температура будет выше нормы в среднем на 1-2 градуса.

Ранее синоптик Вильфанд рассказал, что в воскресенье, 14 мая, в столице похолодает до 17-19 градусов.