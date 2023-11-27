Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до «оранжевого»

Сильный ветер, снегопад и обледенение ожидаются в Москве и области. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до «оранжевого» до 10 часов понедельника, 27 ноября.

При этом снег с налипанием на проводах и деревьях, гололедица и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируются синоптиками до 00 часов вторника, 28 ноября.

В понедельник в столице ожидается от минус одного до плюс одного градуса, в области от минус трех до плюс двух градусов. Во вторник в регионе похолодает до пяти-восьми градусов мороза.

Ранее кинолог предупредил об опасности снега для собак.