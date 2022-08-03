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Напитки компании Coca-Cola в России переименуют в «Добрые»

Напитки компании Coca-Cola в России переименуют в «Добрые»
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Напитки американской пищевой компании Coca-Cola в России после ребрендинга получат новые названия. По информации Mash, популярные газировки переименуют в «Добрый Cola» и «Добрый Orange». Они заменят известные Coca-Cola и Fanta.

«Цена, скорее всего, не изменится. Первые продукты планируют запустить уже осенью этого года», — говорится в сообщении о переименовании.

Стало известно, что линейку вкусов пополнят и новинки: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Газировку Schweppes переименуют в «Rich тоник», а Sprite вовсе перестанут производить.

Ранее в июле аналоги прохладительных напитков Coca-Cola и Fanta появились на прилавках подмосковных магазинов. Импортные газировки заменили на отечественные от бренда Funky Monkey.

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