Дочь итальянской кинозвезды захотела купить дом в Москве

Дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли хочет купить дом в Москве или Санкт-Петербурге. О своем желании она рассказала в беседе с «Известиями».

Ривелли также сообщила, что решила получить российское гражданство. Она подчеркнула, что гордится своими русскими корнями и не собирается менять позицию из-за политической ситуации.

«Мама говорила мне, что художник творит для людей, а не для политики. Поэтому мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья, семья, ведь мы наполовину русские. Нельзя идти против собственного народа», — сказала дочь кинозвезды.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал Москву удивительным городом.