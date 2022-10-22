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16:43, 22 октября 2022
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Москвичей предупредили о догхантерах в центре столицы

Москвичей предупредили о догхантерах в центре столицы
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

О догхантерах в центре столицы предупредил москвичей пользователь запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), собаку которого недавно убили. В сообществе «Ивановская горка» он поделился полученным от другой пользовательницы сети сообщением.

«В чате жильцов моего дома появилось сообщение: "Соседи, владельцы собак, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, когда выгуливаете своих питомцев на Хитровской площади и ближайших бульварах! Одна собачка из нашего двора сейчас находится в реанимации. Отравление крысиным ядом. Не отпускайте собак с поводка, чтобы они ничего не подбирали с земли"», — рассказала ему жительница Хитровки.

В местной клинике сообщили о пяти подобных случаях за последнюю неделю, уточнила женщина. Один из соседей подтвердил ее догадки о том, что в районе промышляют догхантеры.

Ранее способы предотвратить отравление собаки назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, нужно внимательно следить за поведением животного.

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