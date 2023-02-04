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14:34, 04 февраля 2023
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Россияне назвали желаемый ежемесячный доход

Россияне назвали желаемый ежемесячный доход
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Желаемый ежемесячный доход назвали россияне в опросе Anderida Financial Group, его результаты оказались в распоряжении ТАСС. Стало известно, что идеальной заработной платной для большинства жителей страны оказалась 181 тысяча рублей.

«Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тысячи рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей», — говорится в опросе компании.

По информации источника, за год ожидания жителей страны возросли на 12 тысяч рублей (семь процентов). Аналитики отметили, что сумма по заработной плате мечты оказалась рекордной за весь период.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в феврале. На первом месте оказалась должность менеджера по продажам IT-оборудования с зарплатой в 400 тысяч рублей.

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