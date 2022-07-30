Раскрыто местонахождение «долгого ящика» в Москве

«Долгий ящик» из известной идиомы, используемой в значении откладывания решений или действий на неопределенный длительный срок, действительно существовал в столице. Происхождение и значение фразеологизма раскрыли в Telegram-канале «История Москвы».

Выяснилось, что выражение «отложить в долгий ящик» появилось еще при царе Алексее Михайловиче. Во времена его правления документы представляли собой длинные свитки. На них, среди прочего, писали прошения и жалобы.

Далее свитки складывались в специальный короб, закрепленный на столбе около дворца правителя в селе Коломенское. Однако ответы на большинство писем адресанты не получали вовсе, или отклики приходили с большим опозданием. При этом доподлинно неизвестно, сохранился ли сам «долгий ящик» или нет.

Ранее стало известно об извозчиках «бизнес-класса» в старой Москве.