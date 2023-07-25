«Дом блогеров» для детей открылся в Москве
VK открыли «Дом блогеров» для детей в московском «Авиапарке».
«Дом блогеров» открылся в детском центре «Кидзания» на территории московского ТРЦ «Авиапарк», сообщили «Мосленте» в пресс-службе VK Group.
В этой тематической зоне дети смогут перевоплотиться в блогеров или музыкантов, поиграть на различных музыкальных инструментах, снять видеоклип, принять участие в танцевальном челлендже.
Эти занятия помогут юным гостям «Дома» развить творческое и креативное мышление, познакомиться с миром соцсетей, отметили в VK Group.
На площадке есть отдельное яркое пространство — Party room с маскотами VK и голосовым помощником Марусей, подходящая для организации детского праздника.
Ранее креативная платформа Простор и VK Education запустили цикл бесплатных лекций по музыкальному менеджменту в Москве.