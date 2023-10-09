Москвичи сделали уличный дом для кошек и умилили пользователей сети

Уличный дом для кошек своими руками соорудили жители Ленинского проспекта. Фото конструкции, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», умилило пользователей сети.

Жильцы установили между стволами деревьев платформу, над ней закрепили крышу, закрыли «стены» получившегося домика тканью, положили внутрь пледы и подушки. Конструкция заинтересовала местных уличных кошек, они разместились на подушках.

«Круто и мило», «Классные апартаменты», «Везде бы так сделать», «Молодцы какие! Добрые люди — сейчас большая редкость», — оценили задумку комментаторы. Однако некоторые выразили опасения, что конструкция с навесом может привлечь не только кошек, но и бездомных людей.

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