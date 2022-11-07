Назван подлинный цвет московского «дома-хамелеона»

Архитектурой и цветом фасада «дома-хамелеона» восхитились россияне в группе «История Москвы» социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что особняк по адресу Пятницкая улица, дом 33-35 был построен в конце XIX века, а проектировал его один из самых модных архитекторов того времени Лев Кекушев.

«Какая красота! Аж сердце замирает», «Одно из любимых зданий», «Потрясающе! Куда подевались такие мастера?», «Цвет приятный глазу. Молодцы, что сохраняют старинные постройки. Сейчас лепят клетушки — ни красоты, ни практичности», «Роскошный фасад», — заявили юзеры.

Известно, что с 2013 по 2015 годы здесь проводись реставрационные работы. Во время ремонта под многочисленными слоями краски обнаружили подлинный цвет — оттенок лилового, который меняет свой тон в зависимости от погоды и освещения. Поэтому дом прозвали «хамелеоном».

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