Раскрыт адрес дома Маргариты из романа Булгакова в Москве

Адрес дома Маргариты из романа Булгакова в Москве раскрыт в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

«Самая известная и красивейшая постройка архитектора Сергея Соловьева — собственный дом на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Здание поклонники Булгакова иногда называют "домом Маргариты". Возможно, здесь жила героиня известнейшего романа», — говорится в сообщении.

Администраторы канала рассказали, что строился дом в 1901-1902 годах и сразу же был признан выдающимся приобретением архитектуры Москвы. После смерти Соловьева в 1912-м дом был заложен, а затем выкуплен художником Павлом Павлиновым, в 1921-м — национализирован и «уплотнен».

«С середины 1920-х годов здесь находилось постпредство Грузии. Из-за этого Малый Ржевский в 1960-м был переименован в улицу Палиашвили. После распада СССР тут расположилось грузинское посольство. До сих пор дом связан с Грузией. Сейчас здесь "Секция интересов Грузии" при посольстве Швейцарии», — говорится в публикации канала.

Ранее был раскрыт адрес женского медицинского института дореволюционной Москвы. По данным администраторов сообщества, он располагался на нынешней улице Баррикадная, которая была переименована из Кудринской в 1919 году.