В Москве нашли дом Мастера из романа Булгакова

Дом главного героя романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» нашли в центре столице. Фотография и история небольшого строения были опубликованы в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Среди всех этих усадеб и архитектурных шедевров, в которых раньше жили графы и графини, затерялся один маленький скромный домик. По адресу Мансуровский переулок, 9 расположился так называемый "Дом мастера". Речь идет о том самом Мастере из романа Булгакова, а точнее — о его прототипе», — поделился автор публикации.

По словам рассказчика, много лет назад в этом доме жил друг Булгакова, сотрудник Малого театра Сергей Топленинов, а писатель часто у него гостил.

«Интересно, что Топленинов предоставил писателю полуподвальную комнату, которая потом как раз стала пристанищем Мастера: "громадная комната, четырнадцать метров"», — привел автор поста цитату из романа.

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