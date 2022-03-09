Россиян восхитил дом «на курьей ножке» в центре Москвы

Участница группы Facebook «Москва Моя» опубликовала фотографию необычного дома в центре Москвы, один из элементов которого напомнил жителям куриную ножку.

Автор поста уточнила, что снимок лома был сделан на Бауманской улице. На кадре видно, что пристройка соединена с фасадом здания и держится на массивной опоре.

Большинство пользователей в комментариях предположило, что деревянное помещение является самостроем, но задались вопросом, откуда при этом появилась такая массивная опора.

Один из подписчиков рассказал одно из воспоминаний, связанных с этим местом. «До того, как окна замуровали, оставив маленькое оконце, было чудное место для отдыха. А сейчас там кладовка какая-нибудь, наверно», — рассказал он под публикацией.

Остальные фолловеры просто выразили восхищение по поводу необычной пристройки. «Даже труба водосточная есть!», «Шедевр архитектуры!» — написали юзеры в комментариях.

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