Москвичка рассказала о жизни в пропитанном ароматом кофе доме

Россиянка поделилась снимками Чайного дома, расположенного на Мясницкой улице, и его историей в Facebook-группе «Москва моя». Пользователи сети вспомнили, как приезжали в это место за редкими сортами кофе. Одна из них рассказала, что ароматом бодрящего напитка был пропитан весь дом, в том числе и его жилая часть.

Автор поста поделилась знаниями о том, что принадлежащий купцу Сергею Перлову Чайный дом появился в столице в 1893 году. «Построен он был по проекту архитектора Романа Клейна. А облик настоящего времени, в псевдокитайском стиле, приобрел в 1895-1896 годах, по проекту Карла Гиппиуса», — написала рассказчица. Здание передавалось из поколения в поколение. На первом этаже располагался магазин, украшенный фарфором и живописью.

Большинство юзеров первым делом вспомнили удивительный аромат, который притягивал покупателей в этот магазин на протяжении многих лет. «Только из-за аромата диковинных сортов и приезжал сюда отовариться», — признался подписчик интернет-сообщества. «Кофе был такой, что из сумки разносился шлейф его духа! Наслаждением было в этот магазин заходить, до того все в нем было красиво и необычно», — подчеркнула пользовательница.

Несколько человек вспомнили и о том, что на верхних этажах здания располагались жилые квартиры. «Архитектурная мастерская, в которой работала моя мама, занималась реставрацией этого чудесного Чайного дома в конце 90-х. Помню, над самим магазином были шикарные старые квартиры с высокими потолками, они сдавались», — рассказала участница дискуссии.

Одна из подписчиц группы вспомнила огромную коммуналку на третьем этаже этого дома, где некогда жил ее приятель. «В квартире можно было потеряться! Благо, я знала, что нужно было дойти до последних четырех комнат», — написала она. Женщина отметила, что путь в гости к товарищу она проделывала по парадной мраморной лестнице, проходящей от первого этажа до третьего через квартиру на втором. «Учитывая такое соседство, кофе пахло все в этом доме!» — отметила она.

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