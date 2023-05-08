Раскрыт смысл названия «дома с подбитым глазом» в Москве

Смысл названия «дома с подбитым глазом» в столице раскрыт в группе «История Москвы». Речь идет о здании на Гончарной улице, 38.

Многоквартирный дом выкрашен в песочный цвет, но не целиком. На двух последних этажах расположена арочная лоджия, стена фасада тут выкрашена в ярко-синий цвет. По данным администраторов сообщества, именно из-за этой детали москвичи дали 14-этажному зданию название «дом с подбитым глазом».

Уточняется, что здание оформлено в стиле ренессанса. По периметру сооружения установлены скульптуры, есть множество открытых балконов, колонны и арки. Два нижних этажа отделаны темно-коричневым кирпичом.

Ранее был раскрыт адрес дома с падающей стеной в Москве.