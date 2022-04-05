Риэлтор объяснил причину нежелания москвичей покупать «Дом-яйцо»

«Дом-яйцо» на Чистых прудах, построенный в начале нулевых и относящийся к категории элитной недвижимости до сих пор стоит пустым. О причинах нежелания москвичей покупать особняк «Мосленте» рассказал риелтор и пресс-секретарь гильдии риелторов Москвы Евгений Коноплев.

Риэлтор считает, что заинтересованность предполагаемых покупателей понижает некорректная информация о продаже. Так, в объявлении не указано, что в доме можно не только жить, но и использовать его в других целях: открыть картинную галерею, творческий центр или эксклюзивный отель, например.

«Я прохожу по ссылке на ЦИАН, и первая эмоция, которая у меня возникает, — смесь профессионального любопытства и удивления. Любопытство — потому что объект сверхэксклюзивный, и всегда интересно, как его продают, и кто же его в итоге купит. Удивление — потому что, на мой взгляд, такой объект и продаваться должен как-то поэксклюзивнее. А выставлен он, как типовая квартира в одной из "сталинок" — на Котельнической или на Баррикадной», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, «Дом-яйцо» просто не соответствует той цене, по которой его пытаются продать — 573 970 800 рублей.

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