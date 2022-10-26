Дома в Подмосковье стали продавать с большими скидками, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Чаще всего на дисконт соглашаются собственники, которые долгое время не могут продать свой дом или участок, поэтому опасаются, что в нынешних непростых экономических условиях они тем более не найдут покупателей», — говорится в сообщении. Размер скидок достигает 20 процентов, уточнили специалисты.

По данным экспертов, в сравнении с прошлым октябрем спрос на загородные дома снизился на семь-десять процентов в зависимости от локации Подмосковья. При этом с осени 2019 года число покупателей, предпочитающих быстровозводимые дома, выросло на 20 процентов.

Ранее в Подмосковье продолжила дешеветь аренда жилья. Специалист по продаже недвижимости Марина Барышева добавила, что снижение стоимости аренды затронуло в первую очередь однокомнатные квартиры.