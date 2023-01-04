Нарколог предупредил об опасности домашних вин

Об опасности употребления домашних вин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил врач-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап.

«Я бы рекомендовал с осторожностью относиться к домашним винам, которые нередко подают в ресторанах. Потому что его происхождение неизвестно. Если это не очень добросовестный продукт, то на утро может быть не похмелье, а интоксикация какими-то ненужными веществами, которые в этом вине содержатся», — подчеркнул специалист.

По словам нарколога, если вы все же решились выпить домашнего вина, необходимо узнать поставщика и иметь в виду, что это не очень безопасный напиток. Во избежание похмелья врач также порекомендовал разводить вино с водой и обязательно закусывать.

Ранее врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров назвал способ предотвратить запой на новогодних праздниках.