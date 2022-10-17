В Подмосковье домработница украла ювелирные украшения на 700 тысяч рублей

В Подмосковье домработница украла у хозяйки квартиры ювелирные украшения на 700 тысяч рублей, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

«Злоумышленницей оказалась 30-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, которая работала помощницей на Тенистом бульваре. Она дала признательные показания и пояснила, что часть похищенного сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды», — говорится в сообщении.

Заявление о пропаже драгоценностей из квартиры на Тенистом бульваре поступило в полицию от 35-летней местной жительницы. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемой суд назначит запрет определенных действий.

Ранее россиянин лишился десятков тысяч долларов при попытке обмена валюты. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний молодой человек.