Москвичам напомнили причины называния МКАД «дорогой смерти» в СССР

Причины называния МКАД «дорогой смерти» в СССР напомнила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«C внушительным списком несовершенств МКАД в народе быстро окрестили "дорогой смерти", без лишней надобности на нее старались не выезжать. Лишь капитальная реконструкция с кардинальным расширением, проведенная в 1990-х годах, позволила вернуть доверие водителей к окружной автодороге», — рассказала директор Музея транспорта.

Среди главных недостатков трассы в годы СССР москвичи выделяли отсутствие освещения и наличие нерегулируемых пешеходных переходов. К 1990-м стала очевидна недостаточность двух полос движения: аварии провоцировали «глухие» пробки.

Ранее были названы самые аварийные дороги Москвы. Это Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК).