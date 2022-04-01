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Вчера в 23:44
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Стали известны районы Москвы с самым дорогим на вторичном рынке жильем

Стали известны районы Москвы с самым дорогим на вторичном рынке жильем
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Районами с самым дорогим жильем на вторичном рынке в Москве по итогам первых трех месяцев года стали Хамовники, Якиманка и Арбат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков компании Est-a-Tet.

Стало известно, что средняя стоимость одного квадратного метра готовых квартир в Хамовниках составляет 1,38 миллиона рублей. «Квадрат» в квартирах в районе Якиманка стоит около 1,1 миллиона рублей, а на Арбате — 1,01 миллиона.

В топ-5 вошли Пресненский и Тверской районы. Аналитики отмечают, что все самые дорогие квартиры расположены именно в центральном округе столицы. Средняя цена одного квадратного метра в черте Москвы находится на уровне 523,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что москвичи начали массово скупать жилье в Таиланде. Из столицы поступает почти половина российских заявок на покупку жилья в этой части Азии

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