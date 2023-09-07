Стало известно об изменении дорожного движения в центре Москвы

Об изменении движения у Делового центра и двух набережных — Краснопресненской и Смоленской — предупредил москвичей Дептранс.

«Съезд с внутренней стороны ТТК на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд и Шмитовский проезд закрывается», — говорится в сообщении. С него горожане смогут попасть к небоскребам «Москва-Сити» через улицу Эрисмана и на проспект Багратиона.

На Смоленской набережной появится поворот со светофором в Проточный переулок. Эта мера позволит разгрузить Новый Арбат, отметили в ведомстве. Кроме того, в Москве появятся дополнительные полосы для поворота с Краснопресненской набережной на Улицу 1905 года и на съезд к улице Новый Арбат.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют в нескольких округах Москвы на День города.