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Дошкольник выпал с шестого этажа жилого дома в Москве

Дошкольник выпал с шестого этажа жилого дома в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пятилетний ребенок выпал с шестого этажа многоэтажного жилого дома на юге Москвы и погиб, сообщает Следственный комитет столицы в своем Telegram-канале.

Мальчик 2018 года рождения облокотился на установленную на окне москитную сетку, которая прогнулась под его весом. Дошкольник выпал из окна и скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Уточняется, что перед инцидентом ребенок на некоторое время остался без присмотра родителей.

Ведомство сообщило, что следователи опрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в подмосковном Красногорске два дошкольника выпали из окна четвертого этажа и остались живы.

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