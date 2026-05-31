Дошкольник выпал с девятого этажа и выжил

В Москве пятилетний ребенок выпал из окна на девятом этаже. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

ЧП произошло в одной из девятиэтажек в Студеном проезде на севере Москвы. Предположительно, дошкольник на непродолжительное время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал.

Ребенок выжил, его госпитализировали. Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Надзорный орган призвал жителей не оставлять детей без присмотра.

В феврале девушка-подросток выпала из окна дома с 10-го этажа. 16-летняя москвичка приземлилась в высокий сугроб, который ее падение. После этого она встала и пошла дальше. В результате пострадавшую все же госпитализировали, но «больше для профилактики».