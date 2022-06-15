Москвичам стала доступна доставка из почтового отделения за час

Жителям Москвы стала доступна быстрая доставка посылок на дом из почтового отделения всего за час. О своем пилотном проекте сообщила пресс-служба «Почты России».

«По итогам теста среднее время доставки — всего 31 минута», — говорится в сообщении почтовой службы.

В программе участвует все столичные отделения почты. Вызвать курьера, который принесет посылку прямо на дом или, наоборот, отнесет ее в отделение, можно в официальном приложении или на сайте. «Почта России» уточняет, что уже в июле проект запустят и в других российских городах.

Ранее стало известно, что «Почта России» и энергетическая компания ПАО «МОЭК» присоединились к технологии «ассесмент-центра» на базе площадки «Моя работа».