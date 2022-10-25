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11:09, 25 октября 2022
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Раскрыто время запуска доставки еды из ресторанов «Вкусно — и точка»

Раскрыто время запуска доставки еды из ресторанов «Вкусно — и точка»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Время запуска доставки еды из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» раскрыл владелец предприятия Александр Говор. Новая услуга станет доступна россиянам до новогодних праздников. Об этом бизнесмен рассказал на видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT.

«Доставка обязательно будет работать уже до Нового года», — заявил Говор, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что подобную услугу в сети ресторанов вводить не планируется.

В пресс-службе «Яндекса» ТАСС сообщили, что фудтех-сервисы компании («Яндекс Еда» и Delivery Club) уже работают над запуском доставки из сети «Вкусно — и точка».

Ранее генеральный директор сети Олег Пароев заявлял, что доставка будет запущена до конца года.

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