Названы районы Москвы с самым доступным жильем

Эксперты одного из популярных сайтов купли и продажи проанализировали столичные районы с точки зрения доступности для потенциальных покупателей. Результаты исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

Среди районов Москвы с доступным жильем аналитики выделили Бибирево. За последний год стоимость недвижимости в «спальнике» на северо-востоке столицы упала на 68 процентов, а за последний месяц — на 17. Средний бюджет покупки квартиры в Бибиреве на март 2022 года составил 3,2 миллиона рублей. При этом предложений на рынке в этом районе стало почти в три раза больше. Однако эксперты отмечают, что параллельно растет и спрос.

Исследователи также назвали недорогим районом Северное Тушино. В нем средняя стоимость недвижимости составляет 4,2 миллиона рублей. Низкая цена обусловлена тем, что в районе выставлено на продажу много малогабаритных студий. Таким образом, стоимость квартиры в Северном Тушино за год упала на 58 процентов, спрос при этом вырос почти в два раза.

Ранее эксперты назвали районы Москвы с максимально подорожавшим за 10 лет вторичным жильем. Практически все выросшие в цене предложения находятся на территории Новомосковского административного округа.