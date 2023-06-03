Москвичей предупредили о дожде

В субботу, 3 июня, в Москве ожидается 12-14 градусов тепла, местами небольшой дождь и облачность с прояснениями. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, на юго-востоке области умеренный. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», — сообщили синоптики.

В Московской области ожидается 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей столицы предупредили о возвращении апрельской погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.