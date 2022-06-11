Москвичам спрогнозировали дождь и грозу

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в субботу, 11 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в столице будет переменная облачность, 24-26 градусов тепла. В ночь на воскресенье, 12 июня, температура опустится до плюс 13 градусов. В Подмосковье днем прогнозируется до 27 градусов, ночью похолодает до плюс 10 градусов. Атмосферное давление в регионе составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду на День России.