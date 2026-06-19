Москвичам назвали день возвращения дождей

Выходные в Москве ожидаются солнечными, не слишком горячими, но теплыми. Очередная волна дождей придет к жителям города в понедельник, заявил RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, давление в эти выходные превысит норму и составит 748–750 миллиметров ртутного столба.

«Ветер в основном юго-западных направлений со скоростью 2-5 метра в секунду», — отметил он.

Днем в субботу температура составит плюс 20-22 градуса. В воскресенье днем она поднимется до плюс 23-25 градусов, указал синоптик.

«И после этой недели дождей мы получим выходные без осадков. Но, к сожалению, следующая волна осадков придет в Москву уже в понедельник. Правда, на температуре это не будет сильно сказываться», — заключил специалист.

Ранее москвичам спрогнозировали потепление.