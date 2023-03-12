Москвичам пообещали дожди и снег

О погоде в Москве в воскресенье, 12 марта, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пообещал жителям города сменяющий дожди снег.

«Визит тепла прервет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода, пройдут дожди, ближе к вечеру переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Утром и днем местами будут очаги туманов, вечером — гололедица», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в первой половине дня составит от четырех до шести градусов тепла, а вечером опустится ниже нуля. Юго-западный с переходом на северо-западный порывистый ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление до обеда будет падать и составит 724 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, но во второй половине дня оно начнет расти.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», — добавил метеоролог.

Ранее об изменчивой погоде со снегом на выходных москвичей предупредила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.