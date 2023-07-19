Ребенок попал в больницу после драки бабушки с няней в Москве

Полуторагодовалый мальчик попал в больницу после того, как его бабушка и няня подрались. Об инциденте на улице Корнейчука в Москве сообщил телеканал РЕН ТВ.

Вечером вторника, 18 июля, родители ребенка оставили сына дома с бабушкой и 21-летней няней. Женщины начали спорить из-за разных взглядов на воспитание мальчика, а затем подрались. Во время потасовки пострадал ребенок.

Мальчику вызвали скорую помощь. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве ребенок получил сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы и шеи в драке со старшим 13-летним братом из-за оладий. Дети не смогли поделить между собой порцию еды.