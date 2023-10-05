Драка голубя и крысы в Москве попала на видео

На кадрах крыса пробегает мимо голубей клюющих крошки, разбросанные москвичами для уток. Одна из птиц не захотела делиться едой и начала клевать грызуна в голову.

«Эту крысу даже жаль, ведь она спокойно самого этого голубя съесть может, но терпит все его удары», «Смелый голубь!», «Голубь походу тоже не здоровый, агрессивный, вон глазом как бешено сверкает», — прокомментировали юзеры.

Ранее драка вороны и крысы во дворе жилого дома на улице Твардовского в Москве попала на видео.