Драка голубя и крысы в Москве попала на видео
В Москве голубь подрался с крысой за еду.
Голубь подрался с крысой за еду и попал на видео в Москве. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва 125».
«Житель Коммунарки снял битву за крошки на Конторском пруду. Уточек на видео не будет, к сожалению», — подписали публикацию администраторы канала.
На кадрах крыса пробегает мимо голубей клюющих крошки, разбросанные москвичами для уток. Одна из птиц не захотела делиться едой и начала клевать грызуна в голову.
«Эту крысу даже жаль, ведь она спокойно самого этого голубя съесть может, но терпит все его удары», «Смелый голубь!», «Голубь походу тоже не здоровый, агрессивный, вон глазом как бешено сверкает», — прокомментировали юзеры.
Ранее драка вороны и крысы во дворе жилого дома на улице Твардовского в Москве попала на видео.