Драка мужчин в столичном дворе попала на видео

На кадрах видно, как сотрудник коммунальной службы скрутил пострадавшего и попытался повалить его на землю. За потасовкой наблюдали другие рабочие.

«Бой с начальником за зарплату», «Мортал Комбат», «Кто выйдет победителем?», «Может, они межпозвоночную грыжу лечат», — прокомментировали ролик в группе.

Ранее массовая драка на складе Wildberries в Подмосковье попала на видео.