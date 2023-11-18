21:23, 18 ноября 2023
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Драка мужчин в столичном дворе попала на видео
Рабочий подрался с мужчиной в московском дворе.
Драка рабочего с мужчиной в столичном дворе попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
На кадрах видно, как сотрудник коммунальной службы скрутил пострадавшего и попытался повалить его на землю. За потасовкой наблюдали другие рабочие.
«Бой с начальником за зарплату», «Мортал Комбат», «Кто выйдет победителем?», «Может, они межпозвоночную грыжу лечат», — прокомментировали ролик в группе.
Ранее массовая драка на складе Wildberries в Подмосковье попала на видео.