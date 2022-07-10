Массовая драка на футбольном поле в Подмосковье попала на видео

На футбольном поле в подмосковных Люберцах произошла массовая драка, которая попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Каждый день такие разборки», — рассказали авторы ролика. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как около 20 человек кричат и дерутся под окнами жилых домов в вечернее время.