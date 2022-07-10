Город
Сегодня в 13:18
1 мин.

Массовая драка на футбольном поле в Подмосковье попала на видео

Массовая драка на футбольном поле в Подмосковье попала на видео
Фото: страница «Люберцы Life™» во «ВКонтакте»

На футбольном поле в подмосковных Люберцах произошла массовая драка, которая попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Каждый день такие разборки», — рассказали авторы ролика. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как около 20 человек кричат и дерутся под окнами жилых домов в вечернее время.

Некоторые пользователи отметили, что в футболе бывает подобные стычки, однако другие посчитали ненормальным подобное выяснение отношений. «В футболе должен быть футбол, все стычки должны быть за пределами поля», «Такое на всех спортплощадках происходит. С детьми просто больше не хожу туда», — прокомментировали юзеры.

Ранее массовая драка на Москворецком рынке в столице с участием нескольких десятков человек попала на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.