Массовая драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео

В центре Москвы, недалеко от станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка приезжих со стрельбой. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Mash.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как более десяти человек дерутся между собой. В этот момент слышны выстрелы — у одного из участников драки в руке виден предмет, похожий на огнестрельное оружие. После этого конфликтующие выбегают на проезжую часть, рассаживаются по машинам и уезжают с места инцидента.