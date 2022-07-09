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Массовая драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео

Массовая драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео
Кадр: телеграм-канал «Mash»

В центре Москвы, недалеко от станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка приезжих со стрельбой. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Mash.

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как более десяти человек дерутся между собой. В этот момент слышны выстрелы — у одного из участников драки в руке виден предмет, похожий на огнестрельное оружие. После этого конфликтующие выбегают на проезжую часть, рассаживаются по машинам и уезжают с места инцидента.

Позже столичные правоохранители рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами граждан. Информации о пострадавших не поступало. На месте работает следственно-оперативная группа. На данный момент участников конфликта найти не удалось.

Ранее массовая драка произошла на улице Покровка в центре Москвы.

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