Массовая драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео
В центре Москвы, недалеко от станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка приезжих со стрельбой. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Mash.
На кадрах, выложенных в сеть, видно, как более десяти человек дерутся между собой. В этот момент слышны выстрелы — у одного из участников драки в руке виден предмет, похожий на огнестрельное оружие. После этого конфликтующие выбегают на проезжую часть, рассаживаются по машинам и уезжают с места инцидента.
Позже столичные правоохранители рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами граждан. Информации о пострадавших не поступало. На месте работает следственно-оперативная группа. На данный момент участников конфликта найти не удалось.
Ранее массовая драка произошла на улице Покровка в центре Москвы.