Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

На кадрах запечатлена потасовка группы людей, прервавшаяся выстрелом и последующим задымлением. Конфликт возник между двумя компаниями отдыхающих. Молодые люди под воздействием алкоголя начали ломать лавочку во дворе. Это увидел 19-летний юноша, сделавший замечание вандалам. Между оппонентами началась драка, в процессе кто-то из участников выстрелил из сигнального пистолета.

Патрон попал в шею 19-летнему молодому человеку. Прохожие на месте происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, стрелка разыскивают правоохранители.

Ранее в Подмосковье произошла массовая драка с убийством. В СМИ опубликовали видео с места преступления.