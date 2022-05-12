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Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Ленинском проспекте произошла массовая драка со стрельбой. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах запечатлена потасовка группы людей, прервавшаяся выстрелом и последующим задымлением. Конфликт возник между двумя компаниями отдыхающих. Молодые люди под воздействием алкоголя начали ломать лавочку во дворе. Это увидел 19-летний юноша, сделавший замечание вандалам. Между оппонентами началась драка, в процессе кто-то из участников выстрелил из сигнального пистолета.

Патрон попал в шею 19-летнему молодому человеку. Прохожие на месте происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, стрелка разыскивают правоохранители.

Ранее в Подмосковье произошла массовая драка с убийством. В СМИ опубликовали видео с места преступления.

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