Драка таксистов в Подмосковье попала на видео

Драка двух таксистов в Мытищах попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

В снятом очевидцами ролике двое мужчин остановили свои авто на обочине дороги, вышли и устроили потасовку. Третий мужчина пытается их разнять, еще один молча стоит в стороне и смотрит. Постепенно к месту событий подтягивается все больше людей.

«Утренняя планерка у таксистов в Мытищах. Распределяют районы и клиентов, обсуждают подорожание бензина!» — иронично заметил автор поста.