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16:58, 29 июня 2023
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Драка таксистов в Подмосковье попала на видео

Драка двух таксистов в Мытищах попала на видео.

Драка таксистов в Подмосковье попала на видео
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Драка двух таксистов в Мытищах попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

В снятом очевидцами ролике двое мужчин остановили свои авто на обочине дороги, вышли и устроили потасовку. Третий мужчина пытается их разнять, еще один молча стоит в стороне и смотрит. Постепенно к месту событий подтягивается все больше людей.

«Утренняя планерка у таксистов в Мытищах. Распределяют районы и клиентов, обсуждают подорожание бензина!» — иронично заметил автор поста.

Юзеры в комментариях отметили, что один из противников заметно уступает другому. «Весовая категория у того, что в зеленом, поинтересней.. Толку, правда, мало», — написал один из них.

Ранее драка водителей маршруток в Подмосковье попала на видео.