13:24, 11 июля 2023
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Драка трансгендера и мужчины во «Вкусно — и точка» попала на видео
Блогер Хилми подрался с посетителем кафе «Вкусно — и точка» в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В одном из заведений сети «Вкусно — и точка» в Москве трансгендер, треш-блогер Хилми Форкс подрался с мужчиной. Потасовка попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва с огоньком».
В ролике Хилми пнул ногой в живот одного из посетителей возле кассы. После этого между ними началась нецензурная перепалка, переросшая в драку. Оппонент блогера при этом несколько раз предложил ему «выйти разобраться» на улицу.
Ранее трансгендер из Казахстана устроил дебош в московском баре в День пограничника. Чтобы успокоить посетительницу, сотрудники заведения вызвали полицию.