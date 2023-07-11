Драка трансгендера и мужчины во «Вкусно — и точка» попала на видео

В ролике Хилми пнул ногой в живот одного из посетителей возле кассы. После этого между ними началась нецензурная перепалка, переросшая в драку. Оппонент блогера при этом несколько раз предложил ему «выйти разобраться» на улицу.

Ранее трансгендер из Казахстана устроил дебош в московском баре в День пограничника. Чтобы успокоить посетительницу, сотрудники заведения вызвали полицию.