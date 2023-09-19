Драка в столичном автобусе попала на видео

По данным очевидцев, один из пассажиров громко матерился в салоне. После сделанного замечания он набросился на оппонента. На кадрах видно, что дерущихся попытались разнять другие пассажиры.

«Мужикам, которые его осаживали, — огромное человеческое спасибо», «Надо было ему за пределами автобуса в более доходчивой форме все объяснить», «Осень. Психи проснулись», — отреагировали на ролик пользователи сети.

Ранее драка мужчин в Подмосковье попала на видео. Словесный конфликт между оппонентами перерос в драку у магазина на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах.