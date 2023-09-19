18:18, 19 сентября 2023
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Драка в столичном автобусе попала на видео
Драка мужчин в автобусе попала на видео в Москве.
Кадр: Группа «Дегунино Восточное М125» во «ВКонтакте»
В столичном автобусе подрались двое мужчин. Инцидент попал на видео, опубликованное в группе «Дегунино Восточное М125» во «ВКонтакте».
По данным очевидцев, один из пассажиров громко матерился в салоне. После сделанного замечания он набросился на оппонента. На кадрах видно, что дерущихся попытались разнять другие пассажиры.
«Мужикам, которые его осаживали, — огромное человеческое спасибо», «Надо было ему за пределами автобуса в более доходчивой форме все объяснить», «Осень. Психи проснулись», — отреагировали на ролик пользователи сети.
Ранее драка мужчин в Подмосковье попала на видео. Словесный конфликт между оппонентами перерос в драку у магазина на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах.