Драка в московском метро попала на видео
Подравшихся в московском метро подростков обвинили в отсутствии воспитания.
Драка подростков в столичной подземке попала на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи обвинили героев и автора ролика в отсутствии воспитания.
«Мама, папа, спасибо за воспитание», — подписал автор поста видео, в котором двое юношей дерутся, а третий пытается их разнять.
«Жизнь воспитает», «Ну так-то снимать тоже не о хорошем воспитании говорит», «Тренеру по борьбе — два с минусом», «К сожалению, перестали наказывать молодежь и стыдить, вот и распустили», — поделились подписчики интернет-сообщества в комментариях.
Некоторые юзеры посчитали, что ребята просто дурачатся. Несколько человек посоветовали автору видео в следующий раз первым делом связываться с машинистом, а не включать камеру на смартфоне.
Ранее сообщалось о произошедшей в московском парке массовой драке из-за мангала.