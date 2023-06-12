Драка в московском метро попала на видео

Драка подростков в столичной подземке попала на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи обвинили героев и автора ролика в отсутствии воспитания.

«Мама, папа, спасибо за воспитание», — подписал автор поста видео, в котором двое юношей дерутся, а третий пытается их разнять.