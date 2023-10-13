Массовая драка в вестибюле станции московского метро попала на видео

Пассажиры устроили драку в вестибюле станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Видео опубликовано в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».

В ролике мужчина замахивается кулаком на одного пассажира и получает несколько раз чемоданом по голове от другого. Далее он встает в стойку и провоцирует своих оппонентов, вызывая на бой, а затем отходит к турникетам. Один из мужчин оттаскивает агрессивного москвича, валит и бьет ногами. Пассажир остается лежать на полу.

«Мужик с чемоданом сделал видео», «Тут дело чисто в перебое эволюции», «Клоунада», «Молодцы мужики, вот даже приятно посмотреть на такие драки, не то, что молодежь без тормозов», «Тихая грусть в метро Москвы», «Тихий ужас в метро Москвы. Целый цикл развлечений и дураков», «Как смачно мужичек раздает тумаков своим портфельчиком. Не иначе как интеллигент», «Чем еще заняться в конце недели и рабочего дня», — написали подписчики канала.

Ранее массовая драка подростков в московском кафе попала на видео.