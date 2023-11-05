11:37, 05 ноября 2023
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Драка во дворе московского ЖК попала на видео
Мужчины подрались во дворе ЖК «Москвичка» в Коммунарке.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Драка во дворе ЖК «Москвичка» в Коммунарке попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Двое мужчин устроили потасовку рядом с припаркованными автомобилями.
На кадрах видно, как участник драки повалил оппонента на землю и начал бить его по лицу. В конфликт вмешались прохожие. По данным очевидцев, на место прибыли правоохранители.
Ранее две подростковые группировки устроили массовую драку в столичном ТЦ. В результате потасовки трое несовершеннолетних были задержаны.