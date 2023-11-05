Драка во дворе московского ЖК попала на видео

На кадрах видно, как участник драки повалил оппонента на землю и начал бить его по лицу. В конфликт вмешались прохожие. По данным очевидцев, на место прибыли правоохранители.

Ранее две подростковые группировки устроили массовую драку в столичном ТЦ. В результате потасовки трое несовершеннолетних были задержаны.