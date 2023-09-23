10:41, 23 сентября 2023
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Массовая драка в подмосковном дворе попала на видео
Мужчины устроили массовую драку во дворе в Химках.
Кадр: видео Telegram-канал «Москва с огоньком»
В подмосковных Химках произошла массовая драка, попавшая на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадрах видно, что потасовку устроили между собой несколько мужчин. Оппонентов разняла женщина, пригрозив им палкой.
По данным канала, ролик был снят на улице Московской. «Утро началось с гладиаторских боев», — прокомментировали публикацию в группе.
Ранее пассажир московского метро напал и избил мужчину из-за длинных волос. Инцидент попал на видео. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на произошедшее.