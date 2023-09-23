Массовая драка в подмосковном дворе попала на видео

На кадрах видно, что потасовку устроили между собой несколько мужчин. Оппонентов разняла женщина, пригрозив им палкой.

По данным канала, ролик был снят на улице Московской. «Утро началось с гладиаторских боев», — прокомментировали публикацию в группе.

Ранее пассажир московского метро напал и избил мужчину из-за длинных волос. Инцидент попал на видео. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на произошедшее.